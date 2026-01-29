Resultado do Sisu 2026: que horas sai a lista de aprovados?Chamada regular do Sisu 2026 será divulgada nesta quinta-feira, 29; veja o que esperar e os próximos passos
O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quinta-feira, 29 de janeiro, o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A data marca um dos momentos mais aguardados pelos estudantes que disputam vagas no ensino superior público.
Saiba tudo sobre o resultado do Sisu 2026, as próximas datas no calendário de seleção e como funciona a lista de espera.
Que horas sai o resultado do Sisu 2026?
Apesar da confirmação do dia, o edital do Sisu não informa o horário exato da divulgação. Assim como em edições anteriores, a lista de aprovados pode ser disponibilizada a qualquer momento ao longo do dia, exigindo atenção redobrada dos candidatos.
Em anos anteriores, os horários variaram bastante. Em 2024, por exemplo, a lista foi liberada por volta das 18h, enquanto em 2023 os resultados saíram em dois momentos diferentes, às 9h44min e às 17h48min.
Em 2025, o MEC chegou a esclarecer que não havia instabilidade no sistema nem previsão de horário, reforçando que a divulgação poderia ocorrer a qualquer hora do dia.
Maior edição do Sisu reúne quase 275 mil vagas
O Sisu 2026 oferece 274.876 vagas em 7.388 cursos de graduação, distribuídos entre 136 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O número reforça a importância do programa como principal porta de entrada para universidades federais e estaduais.
Entre os estados com maior oferta de vagas estão Minas Gerais, com 34.049 oportunidades, seguido por Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) lideram em número de vagas, com 9.050 e 8.683, respectivamente.
Calendário do Sisu 2026: próximas datas importantes
Fique atento aos prazos para não perder a sua vaga:
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
- Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
- Período de matrícula (chamada regular): A partir de 2 de fevereiro (verificar edital da instituição).
- Convocação da lista de espera: Definida por cada universidade após o período de adesão.
Lista de espera no Sisu 2026: segunda chance para uma vaga
Se você não foi selecionado na chamada regular para nenhuma das duas opções, ainda pode participar da lista de espera.
- Prazo: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
- Regra: Você deve escolher apenas uma das opções de curso para aguardar a convocação.
- Acompanhamento: Diferente da chamada regular, as próximas convocações são feitas diretamente nos sites das universidades e institutos federais.
Sisu 2026: bancas de heteroidentificação e verificação
As instituições divulgarão o cronograma de atendimento presencial das bancas de heteroidentificação e de verificação da condição de deficiência. Esses procedimentos ocorrerão entre os dias 10 e 13 de fevereiro.
As etapas serão conduzidas pela Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social (CPAAI) e pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). A presença do candidato é obrigatória para validação das informações.