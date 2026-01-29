Resultado do Sisu 2026: que horas sai a lista de aprovados?

MEC divulga nesta quinta-feira, 29, a chamada regular do Sisu 2026; confira calendário e orientações. / Crédito: Angelo Miguel/MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quinta-feira, 29 de janeiro, o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A data marca um dos momentos mais aguardados pelos estudantes que disputam vagas no ensino superior público. Saiba tudo sobre o resultado do Sisu 2026, as próximas datas no calendário de seleção e como funciona a lista de espera.

Que horas sai o resultado do Sisu 2026? Apesar da confirmação do dia, o edital do Sisu não informa o horário exato da divulgação. Assim como em edições anteriores, a lista de aprovados pode ser disponibilizada a qualquer momento ao longo do dia, exigindo atenção redobrada dos candidatos. Em anos anteriores, os horários variaram bastante. Em 2024, por exemplo, a lista foi liberada por volta das 18h, enquanto em 2023 os resultados saíram em dois momentos diferentes, às 9h44min e às 17h48min. Em 2025, o MEC chegou a esclarecer que não havia instabilidade no sistema nem previsão de horário, reforçando que a divulgação poderia ocorrer a qualquer hora do dia.

Calendário do Sisu 2026: próximas datas importantes Fique atento aos prazos para não perder a sua vaga: Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.

29 de janeiro. Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

29 de janeiro a 2 de fevereiro. Período de matrícula (chamada regular): A partir de 2 de fevereiro (verificar edital da instituição).

A partir de 2 de fevereiro (verificar edital da instituição). Convocação da lista de espera: Definida por cada universidade após o período de adesão. Lista de espera no Sisu 2026: segunda chance para uma vaga Se você não foi selecionado na chamada regular para nenhuma das duas opções, ainda pode participar da lista de espera. Prazo: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.



de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Regra: Você deve escolher apenas uma das opções de curso para aguardar a convocação.



Você deve escolher apenas uma das opções de curso para aguardar a convocação. Acompanhamento: Diferente da chamada regular, as próximas convocações são feitas diretamente nos sites das universidades e institutos federais.

