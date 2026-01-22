Sisu 2026 no Ceará: cursos com as maiores notas de corte, hoje

Sisu 2026 no Ceará: veja os cursos com as maiores notas de corte hoje (22/01)Universidades públicas do Ceará concentram as maiores notas; confira parcial desta quinta-feira, 22, e veja estratégias para escolher curso
Resumo
Programa oferece 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de 136 instituições públicas
Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem em 2023, 2024 ou 2025
Medicina lidera as maiores notas de corte no Ceará, com destaque para a Unilab
UFC, UFCA, IFCE e Unilab concentram cursos mais concorridos
Notas de corte são parciais e atualizadas diariamente
Lista de espera é opção para quem não for aprovado na chamada regular
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 23 de janeiro. O processo é totalmente gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único.
Nesta edição, o Sisu reúne 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, ofertados por 136 instituições públicas de ensino superior em todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.
Podem participar estudantes que tenham realizado pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — e que não tenham zerado a redação.
Sisu 2026: cursos com as maiores notas de corte no Ceará — parcial do 3º dia
Na parcial mais recente do Sisu 2026, os cursos mais concorridos no Ceará seguem concentrados, principalmente, nas áreas de Medicina, Direito, Saúde, Engenharia e Tecnologia. Todas as notas são parciais e podem variar até o encerramento das inscrições do Sisu.
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) mantém a maior nota de corte do Estado.
Confira a parcial das mais altas notas de corte do Sisu 2026 no Ceará nesta quinta-feira, 22:
- Medicina: Unilab (Baturité) – 861,19
- Medicina: UFC (Fortaleza) – 815,42
- Medicina: UFC (Sobral) – 809,06
- Medicina: UFCA (Barbalha) – 791,24
- Letras – Libras: UFC (Fortaleza) – 783,44
- Direito: UFC (Fortaleza, Integral) – 778,64
- Ciência da Computação: UFC (Fortaleza) – 774,82
- Engenharia de Computação: UFC (Fortaleza) – 770,10
- Direito: UFC (Fortaleza, Noturno) – 770,06
- Odontologia: UFC (Fortaleza) – 759,16
- Psicologia: UFC (Fortaleza) – 752,42
- Engenharia de Computação: Unilab (Auroras) – 750,83
- Odontologia: UFC (Sobral) – 748,82
- Fisioterapia: UFC (Fortaleza) – 742,64
- Ciência de Dados: UFC (Fortaleza) – 740,42
- Engenharia Mecânica: UFC (Fortaleza) – 736,46
- Enfermagem: UFC (Fortaleza) – 736,10
- Arquitetura e Urbanismo: UFC (Fortaleza) – 729,38
- Ciência da Computação: UFCA (Juazeiro do Norte) – 729,58
- Engenharia de Software: UFC (Quixadá) – 726,28
Sisu 2026: notas de corte são parciais
As notas divulgadas são parciais e atualizadas diariamente até o fim do período de inscrições. Isso significa que a pontuação mínima pode subir ou cair conforme o movimento dos candidatos no sistema.
Especialistas recomendam acompanhar o Sisu diariamente, principalmente nos últimos dias, quando há maior volume de alterações nas escolhas de curso.
Sisu 2026: variações diárias e leitura estratégica das notas
Em comparação com a parcial dos dias anteriores, algumas notas apresentaram variações discretas, especialmente nos cursos mais concorridos da Universidade Federal do Ceará (UFC). Essas mudanças são esperadas, já que os candidatos podem modificar suas opções ao longo do período de inscrição.
É recomendável observar a tendência das notas e não apenas o valor isolado de um dia. Cursos com concorrência elevada costumam sofrer oscilações maiores nas últimas horas antes do encerramento do sistema.
Sisu 2026: como funciona o processo seletivo
Após acessar o sistema, o Sisu recupera automaticamente as notas do Enem do candidato. Durante a inscrição, é possível escolher até duas opções de curso, entre as vagas disponíveis nas instituições participantes.
Ao longo do período de inscrições, o candidato pode alterar suas escolhas quantas vezes quiser. No entanto, apenas a última opção registrada até o encerramento do prazo será considerada válida para fins de classificação.
O sistema divulga diariamente as notas de corte parciais, o que permite ao estudante acompanhar a concorrência e ajustar sua estratégia conforme a pontuação exigida em cada curso.
Sisu 2026: Lei de Cotas e modalidades de concorrência
As vagas do Sisu são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas, que reserva oportunidades para estudantes oriundos da rede pública, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
O candidato pode concorrer em todas as modalidades para as quais se enquadrar, desde que declare corretamente as informações socioeconômicas no momento da inscrição. Esses dados são usados pelas instituições para validar o direito às vagas reservadas.
Lista de espera: o que fazer se não passar
Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das duas opções na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera, dentro do prazo estabelecido pelo cronograma oficial.
A manifestação deve ser feita na própria página do Sisu, logo após a divulgação do resultado final. Depois disso, é fundamental acompanhar diretamente o site da instituição escolhida para não perder convocações.