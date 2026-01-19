Sisu 2026: quando sai a primeira parcial? Confira calendário

Notas de corte do Sisu 2026: quando sai a primeira parcial?As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram na segunda, 19; saiba quando será a divulgação da primeira parcial e como funciona
Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos podem fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir da segunda-feira, 19.
As inscrições são necessárias para concorrer às vagas ofertadas por universidades, especialmente as federais, e seus respectivos cursos.
Com o uso da nota no Enem, que teve a da última edição divulgada na sexta-feira, 16, o estudante pode tentar uma vaga até o dia 23 de janeiro, nesta sexta-feira.
Saiba, a seguir, quando sai a primeira parcial de resultados, que servirá de parâmetro para saber as chances de aprovação dos candidatos.
Sisu 2026: saiba quando sai a primeira parcial de resultados
Antes de saber quem passou nas opções indicadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, são divulgadas as parciais dos resultados.
Com elas, é possível saber as notas de corte para cada curso em determinada universidade ou instituição, assim como a posição do candidato.
A primeira delas sai um dia depois da abertura de vagas, em 20 de janeiro, nesta terça-feira. O sistema atualiza uma vez por dia, variando as notas de corte e as posições dos inscritos.
Mesmo com a chamada regular sendo feita apenas no dia 29 de janeiro, as parciais revelam se o participante tem chances de entrar no curso que deseja e permite que as mudanças sejam acompanhadas.
Sisu 2026: confira o calendário do Ministério da Educação
Com a abertura de inscrições no Sisu 2026, o Ministério da Educação (MEC) já divulgou as datas referentes ao sistema; confira:
- Inscrições Sisu 2026: 19 a 23 de janeiro;
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;
- Manifestação de interesse pela vaga em instituições: 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
- Início de matrículas: 2 de fevereiro.
Sisu: entenda como funciona o sistema
O Sisu funciona para que os candidatos do Enem coloquem as notas no exame para assim poder entrar no curso e universidade que desejam.
Para participar do processo seletivo, o estudante deve fazer a inscrição online. Quando as notas do Enem são divulgadas, o processo é feito gratuitamente no site do sistema.
Um dos requisitos necessários para participar é a conta gov.br do participante, usada, também, para que a participação no exame seja possível.
Na data divulgada pelo MEC, os resultados já podem ser submetidos no Sisu. Ao entrar no sistema, o estudante deve informar seus dados pessoais, sociais e econômicos. Nesse momento, também deve verificar a elegibilidade para as vagas reservadas para a Lei de Cotas.
O passo seguinte é selecionar dois cursos do seu interesse, que podem ser alterados até o fim do período de inscrições.
Ao longo do processo, as informações, como a nota de corte do curso e a posição do inscrito, são atualizadas diariamente.
Caso não esteja entre os aprovados, o candidato pode apresentar interesse em entrar para a lista de espera, que dá a vaga para os desistentes ou para quem não entregou a documentação no prazo divulgado. Nesse caso, deve escolher apenas um dos cursos de interesse.
A partir de 2026, o sistema deixou de fazer duas edições, sendo a que acontece agora, em janeiro, é definitiva para os dois semestres letivos. Por isso, as listas de aprovados, assim como as de espera, serão divulgadas ao mesmo tempo, no dia 29 de janeiro.
Além disso, a partir da edição deste ano, os resultados dos últimos três anos (2023, 2024 e 2025) serão considerados.
A nota com melhor média ponderada será a usada, exceto em casos de empates entre as médias. Nesse caso, é considerada a edição em que o participante obteve a maior nota em uma das disciplinas de maior peso para o curso selecionado, conforme a ordem de prioridade.
Segundo o Ministério da Educação, a edição de 2026 é a maior da história do Sisu, com 136 instituições de educação superior do Brasil. Além disso, são mais de 274 mil vagas ofertadas para 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios.