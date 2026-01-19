Sisu 2026: quando sai a primeira parcial? Confira calendário

As inscrições do Sisu começaram na segunda-feira, 19 / Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos podem fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir da segunda-feira, 19. As inscrições são necessárias para concorrer às vagas ofertadas por universidades, especialmente as federais, e seus respectivos cursos.

Com o uso da nota no Enem, que teve a da última edição divulgada na sexta-feira, 16, o estudante pode tentar uma vaga até o dia 23 de janeiro, nesta sexta-feira.

Saiba, a seguir, quando sai a primeira parcial de resultados, que servirá de parâmetro para saber as chances de aprovação dos candidatos. Sisu 2026: saiba quando sai a primeira parcial de resultados Antes de saber quem passou nas opções indicadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, são divulgadas as parciais dos resultados.

Com elas, é possível saber as notas de corte para cada curso em determinada universidade ou instituição, assim como a posição do candidato. A primeira delas sai um dia depois da abertura de vagas, em 20 de janeiro, nesta terça-feira. O sistema atualiza uma vez por dia, variando as notas de corte e as posições dos inscritos. Mesmo com a chamada regular sendo feita apenas no dia 29 de janeiro, as parciais revelam se o participante tem chances de entrar no curso que deseja e permite que as mudanças sejam acompanhadas.

Sisu 2026: confira o calendário do Ministério da Educação Com a abertura de inscrições no Sisu 2026, o Ministério da Educação (MEC) já divulgou as datas referentes ao sistema; confira: Inscrições Sisu 2026: 19 a 23 de janeiro;



Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;



Manifestação de interesse pela vaga em instituições: 29 de janeiro a 2 de fevereiro;



Sisu: entenda como funciona o sistema O Sisu funciona para que os candidatos do Enem coloquem as notas no exame para assim poder entrar no curso e universidade que desejam.