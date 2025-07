Prouni 2025: quais são as regras para não perder a bolsa?

Para garantir a permanência no programa, bolsistas do Prouni devem cumprir requisitos acadêmicos. Saiba quais e como funciona o programa

O programa disponibiliza bolsas integrais (100%) e parciais (50%) para estudantes de baixa renda que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) .

Com mais de 200 mil bolsas concedidas neste ano, o Programa Universidade para Todos ( Prouni ) é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior.

A seleção ocorre duas vezes ao ano, com inscrições feitas exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

Para participar do Prouni, o estudante deve cumprir critérios como ter feito uma das duas últimas edições do Enem (2023 ou 2024) com no mínimo 450 pontos de média e nota maior que zero na redação, além de atender a requisitos de renda e formação escolar.

É possível escolher até duas opções de curso e instituição. Durante o período de inscrição, o sistema calcula e divulga diariamente as notas de corte, que ajudam o candidato a avaliar suas chances e alterar as opções, se necessário.

A seleção do segundo semestre de 2025 já começou e segue até 4 de julho . As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial.

Podem se inscrever no Prouni:

A não realização da matrícula ou rematrícula no prazo definido pela instituição pode causar a perda automática da bolsa.

É necessário manter aproveitamento mínimo de 75%. Reprovar em mais de 25% das matérias em um semestre pode resultar no cancelamento da bolsa.

Manter a bolsa do Prouni exige atenção às regras e bom desempenho acadêmico. Veja os principais motivos que podem levar à perda do benefício, segundo o Ministério da Educação (MEC):

Ingresso em universidade pública

Estar matriculado em uma universidade pública invalida a participação no Prouni.

CONHEÇA 5 caminhos para o ensino superior a partir do Enem

Acúmulo de bolsas

Não é permitido ter mais de uma bolsa do Prouni ao mesmo tempo. Em alguns casos, é possível combinar o Prouni com o FIES, mas é preciso seguir as regras específicas.

Mudança na renda familiar

Se a renda familiar ultrapassar os limites estabelecidos (1,5 salário mínimo para bolsa integral e 3 para parcial), a bolsa pode ser cancelada, principalmente em caso de denúncia.

Falta de entrega da documentação exigida

Após a pré-seleção, é obrigatório apresentar documentos que comprovem as informações declaradas. O não envio pode impedir a concessão ou manutenção da bolsa.

Frequência abaixo de 75%

O estudante deve ter presença mínima de 75% nas aulas. Faltas excessivas, mesmo justificadas, devem ser comprovadas com documentação.

Envolvimento em processo judicial

A bolsa pode ser revogada se houver questionamentos judiciais desfavoráveis ao bolsista.

Extrapolação do tempo do curso

O Prouni permite que a bolsa dure até o dobro do tempo regular do curso. Se o curso é de 4 anos, o aluno pode levar até 8. Ultrapassar esse limite implica na perda do benefício.

Como manter a bolsa do Prouni 2025

Para continuar no programa e evitar o cancelamento da bolsa, o estudante deve:

Ter bom desempenho acadêmico, evitar reprovações e manter média superior a 75% nas disciplinas.

Frequentar regularmente as aulas; a presença é obrigatória e deve ser superior a 75%.

Respeitar prazos: faça matrícula e rematrícula nos períodos definidos pela instituição.

Manter-se dentro dos critérios de renda: comunique à universidade se sua condição financeira mudar.

Entregar todos os documentos solicitados dentro do prazo e conforme exigido pela instituição.

Serviço – Prouni 2025

Quando: inscrições até 4 de julho

Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

Onde: Site oficial