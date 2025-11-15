Fortaleza terá ônibus gratuito no 2º dia do Enem no domingo, 16

Com o reforço, o total de veículos em operação será de 507 em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza terá gratuidade no transporte coletivo neste domingo, 16, no segundo dia da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, a Capital terá reforço na frota de ônibus. O anúncio foi realizado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na sexta-feira, 14, em publicação no portal da Prefeitura de Fortaleza. O acesso gratuito ao transporte ocorre entre 7 e 20 horas.