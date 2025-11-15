Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza terá ônibus gratuito no 2º dia do Enem no domingo, 16

Fortaleza terá ônibus gratuito e reforço na frota no 2º dia do Enem neste domingo, 16

Ao todo, 507 veículos devem operar neste domingo entre 7 e 20 horas. Para ter acesso à gratuidade, os candidatos devem comprovar que vão realizar a prova
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza terá gratuidade no transporte coletivo neste domingo, 16, no segundo dia da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, a Capital terá reforço na frota de ônibus.

O anúncio foi realizado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na sexta-feira, 14, em publicação no portal da Prefeitura de Fortaleza. O acesso gratuito ao transporte ocorre entre 7 e 20 horas.

LEIA MAIS | Enem 2025: candidato é preso em flagrante em Juazeiro do Norte

De acordo com o órgão, o objetivo é facilitar o deslocamento no segundo dia de prova. Ao todo, 18 ônibus reservas serão incluídos para operação entre 10 hORAS e 20h30min. Com o reforço, o total de veículos em operação será de 507.

Confira como será realizada a distribuição dos veículos:

  • Parangaba (4)
  • Antônio Bezerra (3)
  • Siqueira (4)
  • Messejana (3)
  • Papicu (2)
  • Conjunto Ceará (1)
  • Lagoa (1)

A gratuidade dos ônibus será realizada a partir da comprovação dos candidatos que vão realizar a prova. Será necessário apresentar a carteira estudantil de 2025 emitida pela Etufor no intervalo entre 7 e 20 horas para a realização da prova.

A Etufor explicou que cada estudante terá direito a duas viagens gratuitas, não cumulativas, com o objetivo de facilitar o deslocamento entre ida e volta.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, cerca de 12.317 mil estudantes foram beneficiados com a gratuidade durante o primeiro dia do Enem 2025, registrado no domingo, 9. No dia, eles tiveram livre acesso a ônibus, terminais de integração e estações de corredores de ônibus.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar