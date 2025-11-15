Fortaleza terá ônibus gratuito no 2º dia do Enem no domingo, 16

Fortaleza terá ônibus gratuito e reforço na frota no 2º dia do Enem neste domingo, 16Ao todo, 507 veículos devem operar neste domingo entre 7 e 20 horas. Para ter acesso à gratuidade, os candidatos devem comprovar que vão realizar a prova
Fortaleza terá gratuidade no transporte coletivo neste domingo, 16, no segundo dia da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, a Capital terá reforço na frota de ônibus.
O anúncio foi realizado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na sexta-feira, 14, em publicação no portal da Prefeitura de Fortaleza. O acesso gratuito ao transporte ocorre entre 7 e 20 horas.
De acordo com o órgão, o objetivo é facilitar o deslocamento no segundo dia de prova. Ao todo, 18 ônibus reservas serão incluídos para operação entre 10 hORAS e 20h30min. Com o reforço, o total de veículos em operação será de 507.
Confira como será realizada a distribuição dos veículos:
- Parangaba (4)
- Antônio Bezerra (3)
- Siqueira (4)
- Messejana (3)
- Papicu (2)
- Conjunto Ceará (1)
- Lagoa (1)
A gratuidade dos ônibus será realizada a partir da comprovação dos candidatos que vão realizar a prova. Será necessário apresentar a carteira estudantil de 2025 emitida pela Etufor no intervalo entre 7 e 20 horas para a realização da prova.
A Etufor explicou que cada estudante terá direito a duas viagens gratuitas, não cumulativas, com o objetivo de facilitar o deslocamento entre ida e volta.
De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, cerca de 12.317 mil estudantes foram beneficiados com a gratuidade durante o primeiro dia do Enem 2025, registrado no domingo, 9. No dia, eles tiveram livre acesso a ônibus, terminais de integração e estações de corredores de ônibus.