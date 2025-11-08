Enem: qual cardápio ideal antes da prova? O que comer e evitar

O Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro / Crédito: Fernanda Barros / O POVO

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em 2025 nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos. Com o primeiro dia de prova chegando, o candidato deve se preparar para garantir um bom desempenho. Nos dias que antecedem o Enem, é importante garantir energia constante, sono de qualidade e equilíbrio emocional. Para isso, é necessário cuidar da alimentação, pois ela tem impacto direto sobre o funcionamento do cérebro e do corpo.

Cardápio ideal para refeições no dia do Enem Para a nutricionista Danielle Luz Gonçalves, o ideal é se alimentar de 1h a 1h30 antes do exame. "Esse intervalo permite boa digestão e evita tanto o estômago vazio quanto a sensação de peso ou sonolência."

Além do café da manhã e almoço, a profissional aponta que pequenos lanches podem ser feitos mais próximos da prova, se necessário. Portanto, atente-se aos horários: a entrada nos locais de prova é permitida a partir das 12h e encerra 13h, com o fechamento dos portões.

Confira as recomendações:

Café da manhã

Para um bom café da manhã no dia da prova, a nutricionista recomenda que o estudante escolha o que já está acostumado a comer, evitando testar alimentos novos.

Segundo a profissional, uma boa combinação é:

