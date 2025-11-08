Enem: qual cardápio ideal antes da prova? O que comer e evitar

Enem: qual o cardápio ideal antes da prova? Veja o que comer e o que evitarPrimeiro dia de prova do Enem acontece neste domingo, 9; confira dicas de especialista para cuidar da alimentação durante a edição de 2025
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em 2025 nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos. Com o primeiro dia de prova chegando, o candidato deve se preparar para garantir um bom desempenho.
Nos dias que antecedem o Enem, é importante garantir energia constante, sono de qualidade e equilíbrio emocional. Para isso, é necessário cuidar da alimentação, pois ela tem impacto direto sobre o funcionamento do cérebro e do corpo.
A nutricionista Danielle Luz Gonçalves, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário (Uniceplac), explica o que a alimentação pode influenciar na concentração e no desempenho durante o Enem.
"O cérebro utiliza glicose como principal fonte de energia. Quando há falta, seja — por pular refeições ou consumir alimentos de absorção rápida, como doces e refrigerantes — ocorre queda na atenção e na memória", apontou.
Assim, é necessário consumir alimentos que liberam energia de forma gradual, mantendo o foco e o raciocínio por mais tempo. Confira as recomendações nutricionais da profissional para garantir um melhor desempenho durante os dois dias de prova:
Cardápio ideal para refeições no dia do Enem
Para a nutricionista Danielle Luz Gonçalves, o ideal é se alimentar de 1h a 1h30 antes do exame. "Esse intervalo permite boa digestão e evita tanto o estômago vazio quanto a sensação de peso ou sonolência."
Além do café da manhã e almoço, a profissional aponta que pequenos lanches podem ser feitos mais próximos da prova, se necessário.
Portanto, atente-se aos horários: a entrada nos locais de prova é permitida a partir das 12h e encerra 13h, com o fechamento dos portões.
Confira as recomendações:
Café da manhã
Para um bom café da manhã no dia da prova, a nutricionista recomenda que o estudante escolha o que já está acostumado a comer, evitando testar alimentos novos.
Segundo a profissional, uma boa combinação é:
- Pão integral ou tapioca com queijo branco ou ovo;
- Uma fruta (banana, maçã ou mamão, por exemplo);
- Café ou suco natural (sem exageros no açúcar).
Essa refeição fornece energia de liberação lenta, saciedade e foco. Além disso, não pesa o estômago.
Almoço
Já para o almoço, Danielle expõe que molhos gordurosos, frituras e sobremesas muito açucaradas devem ser evitados, pois podem causar sonolência e desconforto intestinal.
Ela recomenda que priorizem:
- Carboidratos complexos (como arroz integral ou batata),
- Boa fonte de proteína (frango, peixe ou carne magra),
- Legumes e verduras cozidos
- Um fio de azeite.
E quanto aos lanches que o candidato pode levar?
As provas do dia 9 e 16 de novembro têm duração de 5h30min e 5h, respectivamente. Portanto, o candidato pode levar lanches para consumir ao longo da prova, desde que estejam com embalagens lacradas ou em potes transparentes.
O conselho de Danielle é levar lanches simples, práticos e leves. Boas opções incluem:
- Mix de castanhas e frutas secas;
- Barrinhas de cereais naturais;
- Biscoitos integrais ou caseiros;
- Frutas como banana ou maçã;
- Água e, se quiser, uma garrafinha de suco natural.
O segredo, segundo Danielle, é evitar excessos e escolher alimentos familiares, que não causem desconforto digestivo.
É importante lembrar que é proibido levar bebidas com teor alcoólico para a realização das provas.
Enem: quais alimentos devem ser evitados?
Nos dias da prova, alimentos como frituras, fast food, doces, refrigerantes, energéticos e opções muito gordurosos devem ser deixados de lado.
"Eles podem provocar sono, desconforto abdominal, taquicardia ou variações de energia que atrapalham o desempenho", explica Danielle Luz Gonçalves.
Também é importante não exagerar no café ou em bebidas com cafeína, para evitar ansiedade e aumento da frequência cardíaca.
Uma dieta desorganizada, rica em ultraprocessados ou com longos períodos de jejum, pode causar oscilações de glicose, irritabilidade, fadiga e queda na concentração.
Por outro lado, refeições equilibradas em carboidratos complexos, proteínas magras e gorduras boas ajudam a estabilizar o metabolismo e manter o cérebro em pleno funcionamento.