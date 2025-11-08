Enem: veja o que fazer ou não na véspera do exame

Para enfrentar as cinco horas e meia do Enem, o estudante deve estar preparado também psicologicamente; veja o que fazer na véspera / Crédito: AFP

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontece neste domingo, 9. A aplicação da prova acontece em todo o território nacional, exceto nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30.