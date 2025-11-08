Enem: veja o que fazer ou não na véspera do exame

Enem: o que fazer ou não na véspera? Veja dicasO primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será neste domingo, 9; veja como se preparar na véspera e como será a prova
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontece neste domingo, 9.
A aplicação da prova acontece em todo o território nacional, exceto nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30.
Estudantes de todo o País se preparam para pôr em prática toda a teoria que estudaram durante o ano. Na véspera, procuram técnicas de concentração e resoluções rápidas para questões, por exemplo.
No entanto, algumas dicas são essenciais para que o vestibulando faça uma prova mais tranquila.
Por isso, O POVO preparou uma lista com algumas delas, sobre o que pode ou não na véspera do Enem.
Leia mais
Enem: dicas para a véspera do vestibular
Leia mais
A preparação para o Enem vai além do conteúdo estudado e revisado durante o ano. O estudante deve preparar o psicológico para as cinco horas e meia de duração do primeiro dia e as cinco do segundo.
Veja dicas do que não fazer na véspera do exame
- Evite excesso de açúcar, cafeína e alimentos gordurosos e/ou ultraprocessados: refeições com esses itens podem provocar mudanças de humor, problemas estomacais e concentração;
- Evite curtas horas de sono ou nenhuma: o ideal são de 7h a 9h de sono pela noite para o corpo estar descansado no dia seguinte;
- Não se cobre ou sobrecarregue: a ansiedade pré-prova é normal, mas o excesso pode atrapalhar na execução da prova;
- Procure não se prolongar em revisões: revisar o conteúdo antes do exame é importante, mas passar longas horas estudando na véspera pode prejudicar a concentração necessária para o dia seguinte;
- Evite acessar redes sociais: o excesso de informações por segundo, não só de matérias da prova, sobrecarregam a mente e prejudicam a concentração para o próximo dia.
Veja dicas do que fazer na véspera do exame
- Organize o que será levado para a aplicação: documentos de identificação, caneta, comida e água são alguns itens necessários;
- Faça uma alimentação leve: carboidratos, como arroz e feijão, assim como frutas e vegetais são boas opções para incluir na dieta;
- Planeje o trajeto até o local de prova: a antecedência com o planejamento do caminho que será feito é importante para evitar imprevistos;
- Descanse: uma boa noite de sono e programações leves, como assistir filmes e ouvir música, são ótimas opções para relaxar;
- Caso queira, faça uma revisão breve: 20 minutos de conteúdos já estudados ou questões de anos anteriores podem impulsionar a memória durante a aplicação do exame, desde que não seja prolongada ou com assuntos não vistos anteriormente.
Enem 2025: como será a prova?
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais formas de entrada em universidades públicas e particulares do País.
Com cinco horas e meia no primeiro dia e cinco no segundo, a prova conta com 90 questões por dia e uma redação. São 45 questões de múltipla escolha de cada área, sendo elas:
- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
- Ciências Humanas e suas Tecnologias;
- Matemática;
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
No dia do exame, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com trinta minutos antecedentes ao início da sua aplicação. Os participantes devem entregar a folha do gabarito até às 19h, no dia 9, e 18h30min, no dia 16.
As respostas são publicadas em até 10 dias úteis após a segunda prova na Página do Participante, pelo Inep. No mesmo portal, o resultado é divulgado no início do ano seguinte, em janeiro.
A nota dos treineiros, estudantes que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio, sai em até 60 dias após a divulgação dos resultados gerais.