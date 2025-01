Veja datas para inscrições no Sisu, ProUni e Fies

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as datas previstas são:

O Ministério da Educação divulgou, nesta segunda-feira, 13, as datas previstas para as incrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , Programa Universidade para Todos (ProUni) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 13.

Os participantes poderão utilizar as notas para ingressar no Ensino Superior em universidades de todo o País. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação de hoje, entretanto, não contempla o resultado dos “treineiros”, pessoas que realizaram a prova para autoavaliação. Esse grupo deverá aguardar até março para ter acesso a nota.