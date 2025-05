Enem 2025: prazo para inscrição e solicitação de acessibilidade termina no dia 6 de junho

Candidatos que solicitarem o atendimento especializado no exame precisam enviar a documentação comprobatória da condição, por meio da Página do Participante

O prazo para a solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina na próxima sexta-feira, 6 de junho. A data é a mesma do fim do período de inscrição. Os candidatos devem realizar o pedido na Página do Participante.

A aplicação das provas acontece nos dias 9 e 16 de novembro — exceto no estado do Pará, onde a prova será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da Conferência do Clima (COP30), sediada em Belém.