Inep abre inscrições do Enem 2025; veja página do participante, calendário, taxas e mais

Com novidades e retomada da certificação do ensino médio o Enem 2025 recebe inscrições até a primeira semana de junho; veja calendário e como se inscrever

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deu início ao período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

A edição deste ano vem acompanhada de mudanças importantes, como a retomada da certificação do ensino médio, e ocorre em meio a expectativas renovadas após os dados positivos de desempenho na edição anterior.

Os candidatos têm até o dia 6 de junho para garantir a participação, acessando a Página do Participante, no site oficial do Enem. A taxa é de R$ 85 e pode ser paga no mesmo prazo final.

O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro — com exceção do estado do Pará, onde a prova será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da Conferência do Clima (COP30), que ocorre em Belém.