Marina diz que decisão do Ibama sobre exploração da margem equatorial será técnica

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente do Ceará no Sesc Iparana Ecoresort / Crédito: Samuel Setubal

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), disse nta sexta-feira, 14, que a resposta do Ibama à exploração do petróleo na margem equatorial do País será dada de forma “técnica” e afirmou que a pasta “nem facilita e nem dificulta” os licenciamentos ambientais. Marina foi entrevistada no programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. Respondendo sobre as manifestações de Lula (PT) questionando a burocracia do órgão ambiental, a ministra evitou críticas ao presidente, entretanto, disse que "em um governo republicano as instituições são respeitadas".

Eu trabalho com a clareza de que, em um governo republicano, as instituições são respeitadas. O presidente Lula, desde que assumiu pela terceira vez, tem feito um trabalho de fortalecer o Ibama com concurso público. Nós estamos com uma ação muito forte no Ibama, que levou inclusive a um resultado inédito na Amazônia, reduzir o desmatamento em 46%".

A ministra também destacou que os técnicos do Ibama trabalham no parecer de resposta à exploração da região equatorial. "A resposta que vai ser dada para margem equatorial é uma resposta técnica, e os técnicos do Ibama vão dar essa resposta, estão trabalhando as informações do processo de licenciamento que foram aportados pela Petrobras, e isso vai ter uma resposta técnica do Ibama”, destacou a ministra. Leia também | O POVO News repercute crítica de Lula ao Ibama

Segundo Marina, o Ministério do Meio Ambiente cumpre a lei. "Eu sempre digo no ministério, a gente nem facilita, nem dificulta, a gente faz de que a lei seja cumprida e de que ter agilidade não significa flexibilizar nem perda de qualidade”, completou a ministra.

No Ceará para participar da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, no Sesc Iparana em Caucaia, Marina destacou o potencial do Estado e da Região Nordeste para investimento em energias renováveis. “O Nordeste brasileiro é uma grande oportunidade de investimentos em energia solar e energia eólica, e ao mesmo tempo isso abre uma outra frente e o Ceará, é um pioneiro, que a questão do hidrogênio verde”, destacou ela. A ministra elencou como necessário o investimento em tecnologia agrícola para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

“É preciso a gente ter sistemas agrícolas que sejam mais resilientes à mudança do clima. E aí a Embrapa e todas as suas tecnologias. Tanto os ministros Carlos Fávaro (PSD), como o ministro Paulo Teixeira (PT) estão investindo muito para o Plano Safra e outros investimentos dos bancos regionais já consideram os fenômenos das mudanças climáticas, o ministro Fernando Haddad está liderando o plano de transformação ecológica, que vai desde a bioeconomia, pensamento ecológico, infraestrutura resiliente, a questão da transição energética”, disse Marina. COP30 Apesar das políticas ambientais do novo governo dos Estados Unidos, Marina destacou que o Itamaraty trabalha ativamente na diplomacia para garantir respostas robustas às necessidades climáticas. O evento ocorre no mês de novembro em Belém do Pará, e segundo a ministra, não é uma festa diante do senso de urgência. “Não dá pra ser uma COP como se estivéssemos fazendo uma festa, é muito trabalho, muito sentido urgência, diante dessa emergência e ao mesmo tempo, um esforço para que tudo aquilo que foi discutido durante esses 33 anos começa a ser implementado.