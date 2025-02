Resultados do Prouni são divulgados nesta terça-feira, 4; saiba como consultar

O programa foi criado em 2004 e contempla estudantes com bolsas parciais e integrais em universidades privadas. Nesta edição, foram ofertadas 11.279 oportunidades de estudos para o estado do Ceará.

Os documentos variam de acordo com a modalidade de inscrição, mas a Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015, especifica:



Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar;

Comprovante de residência do estudante e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo familiar do estudante, por estas razões;

Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes de seu grupo familiar

Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda bruta de membro do grupo familiar;

Comprovantes dos períodos letivos referentes ao ensino médio cursados em escola pública, quando for o caso;

Comprovante de percepção de bolsa de estudo integral durante os períodos letivos referentes ao ensino médio cursados em instituição privada, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso;

Comprovante de efetivo exercício do magistério na educação básica pública integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, quando for o caso;

Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, quando for o caso;

Quaisquer outros documentos que o coordenador do Prouni eventualmente julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo estudante, referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar.



Resultado do Prouni: “Não passei, e agora?”

O edital do processo indica uma segunda chamada no dia 28/02, com envio de documentação entre 28/2 e 17/3. Após as duas chamadas iniciais, estudantes não contemplados ainda podem participar da lista de espera, indicando interesse também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As inscrições para essa lista deverão ser feitas entre os dias 26 e 27/03, com resultado previsto para o dia primeiro de abril.