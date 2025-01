Prouni 2025: inscrições acabam hoje, 28; veja próximos passos

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2025 se encerram nesta terça-feira, 28. O programa oferece bolsas integrais e parciais para cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil.

Os candidatos podem optar por vagas de ampla concorrência ou destinadas a políticas afirmativas, como as voltadas para pessoas com deficiência e autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.

Desde o dia 24 de janeiro, o MEC disponibilizou a consulta das bolsas disponíveis por instituição, curso e turno no portal oficial do Prouni .

O Ministério da Educação (MEC) prevê a oferta de 334 mil bolsas nesta edição do primeiro semestre de 2025. Os prazos e etapas do programa são os seguintes:

Bolsas do Prouni 2025: cronograma Pé-de-Meia Licenciatura

Além das bolsas regulares, o governo lançou o programa Pé-de-Meia Licenciatura para incentivar a formação de professores. Candidatos a cursos de licenciatura com notas iguais ou superiores a 650 pontos no Enem receberão uma bolsa mensal de R$ 1.050 durante o período regular do curso.

Bolsas do Prouni 2025: como se inscrever?

Para efetuar a inscrição, é necessário criar uma conta no Gov.br, acessar o portal com CPF e senha, e preencher todas as informações obrigatórias, como e-mail e telefone válidos.

Com o encerramento das inscrições nesta terça-feira, candidatos interessados devem se apressar para garantir uma vaga e concorrer às bolsas disponíveis.