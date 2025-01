Prouni 2025: Ceará é contemplado com 11.279 bolsas de estudos

Considerado uma das maiores portas de entrada para a universidade, o Programa Universidade para Todos (Prouni) ofereceu um total de 11.279 bolsas para o 1º semestre de 2025, no Ceará. As vagas foram distribuídas em 71 instituições cearenses, que ofereceram 7.361 bolsas integrais (100%) e 3.918 bolsas parciais (50%). O resultado dos selecionados ocorrerá em duas chamadas, a primeira no dia 4 de fevereiro e a segunda no dia 28 do mesmo mês.

