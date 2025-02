Camilo diz que MEC tem discutido pautas positivas da Educação com Sidônio Palmeira

Pastas têm discutido as melhores formas de tratarem de temas ligados à Educação, no que diz respeito à comunicação governamental

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o novo ministro da secretaria de Comunicação do governo Lula, Sidônio Palmeira, têm se encontrado para tratar da comunicação do governo no que se refere às pautas ligadas à educação.

Segundo Camilo, já houve duas reuniões e as equipes das duas pastas estão em constante contato, tratando de temas como a restrição ao uso de celular nas escolas, do lançamento de um manual em relação ao risco do uso de telas em todas as fases da vida do ser humano, dentre outros.