Sisu 2025: inscrições começam nesta sexta, 17; veja como se inscrever

Após o resultado do Enem, o Sisu é uma das formas de ingressar no ensino superior; veja com se inscrever, vagas e mais detalhes sobre a seleção

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta sexta-feira, 17, e seguem até o dia 21 de janeiro. O programa seleciona os estudantes para ingressar no ensino superior e considera os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Conforme o cronograma oficial, o resultado da primeira chamada para o Sisu será divulgado em 26 de janeiro, enquanto a manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 31 de janeiro.