Pé-de-Meia Licenciatura vai contemplar participantes do Enem 2024

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou que o lançamento do Programa Pé-de-Meia Licenciatura deve ser feito nessa terça-feira, 14, pelo presidente Lula (PT). A informação foi confirmada durante a divulgação dos resultados do Enem 2024 , nesta segunda-feira, 13, em Brasília .

Inspirado no programa ‘Mais Médicos’, deve promover uma série de medidas para fomentar políticas de valorização dos professores. “A gente quer que se construa uma cultura no nosso País de reconhecer o papel importante desse profissional”, pontuou o titular do Ministério da Educação (MEC).

Em novembro, Camilo Santana anunciou em suas redes sociais que para receber o benefício do Pé-de-Meia Licenciatura, o estudante deveria atingir pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desconsiderando o critério de renda.

Sobre a prova, o ministro destacou ainda a importância do Enem para os alunos brasileiros, ressaltando que o exame é “a porta de entrada para o ensino superior” no País. Segundo o titular do MEC, o benefício do Pé-de-Meia já “estará disponível nas inscrições do Sisu a partir de sexta-feira, 17”.

Lula vai lançar prêmio de Reconhecimento da Educação Básica, afirma Camilo

Durante a coletiva de imprensa, Camilo Santana anunciou ainda que o presidente Lula (PT) deve lançar um prêmio de reconhecimento aos esforços para a melhoria da educação básica no Brasil. A divulgação dos critérios para concorrer ao prêmio deve ser revelada também na terça-feira, 14.