Como usar as notas do Enem para entrar em faculdades no exterior

Divulgação Instituto Universitário de Lisboa é uma das instituições que aceitam Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, é uma parte fundamental da vida acadêmica do Brasil — servindo para ingresso em diversas faculdades no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).

O Enem também permite pleitear financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).