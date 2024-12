Estudantes cearenses são premiados no concurso "Redação Enem: Chego Junto, Chego a 1.000!"

Alunos da rede pública do Ceará foram premiados na manhã desta terça-feira, 17, durante o encerramento da edição 2024 do concurso “Redação Enem: Chego Junto, Chego a 1.000!” . A cerimônia reconheceu os autores dos três melhores textos da etapa estadual do concurso, que foram contemplados com notebooks.

O concurso faz parte do Enem Mix, iniciativa anual realizada em parceria entre a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O principal objetivo é preparar os estudantes da rede pública estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo direcionado a alunos do terceiro ano do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A cerimônia de encerramento e premiação do concurso aconteceu no Espaço O POVO de Cultura & Arte, em Fortaleza. O evento contou com a presença do secretário-executivo da Seduc, Helder Nogueira; de representantes da equipe técnica da Seduc e das Credes; do diretor administrativo-financeiro da Fundação Demócrito Rocha, André Avelino de Azevedo; além dos alunos finalistas.

Nesta edição do concurso de redações, foram enviadas 67.420 redações, das quais 15.957 concorreram com o tema sorteado : “Desafios para o enfrentamento da crise climática na contemporaneidade ”. O tema é escolhido por meio de sorteio, com base em inforreportagens do O POVO .

A professora de Karolina é Adriana Pinho, que leciona português e redação no Colégio Militar da PM desde 2006. Ela dá dicas para fazer uma boa redação na próxima edição do Enem: “ Não deixe para a última hora! Muitos alunos acreditam que podem se preparar no último mês, mas o preparo para o Enem é um processo contínuo”, comenta.

O primeiro lugar do Concurso foi conquistado pela aluna Ana Karolina Monte Dantas, do Colégio da Polícia Militar do Ceará, em Fortaleza. "Queria agradecer à minha professora pelo empenho, porque foi ela quem acompanhou as minhas redações até eu conseguir chegar a um bom resultado. É incrível estar aqui e ver que todo o esforço rendeu frutos”, ela comenta.

Confira a redação, na íntegra, de Ana Karolina Monte Dantas:

Em maio de 2024, o Sul do Brasil foi atingido por enchentes devastadoras, resultando em uma crise humanitária em decorrência dos efeitos do "El Nino" na região. Nessa conjuntura, esse quadro tende a se repetir, uma vez que não se observa uma mudança no que tange ao combate à instabilidade climática contemporânea, comprometendo a população brasileira em um nível socioeconômico. Nesse sentido, vê-se um grave problema em virtude da inoperância estatal e da mentalidade capitalista. Dessa forma, é imprescindível uma intervenção sociogovernamental, a fim de superar os desafios mencionados.

Com efeito, é válido postular a inércia governamental como um fator proeminente para a manutenção da problemática. De fato, o filósofo polonês Zygmunt Bauman ressalta que uma instituição, quando posicionada de maneira a ignorar a sua função original, pode ser considerada em um estado "zumbi". Sob esse viés, a persistente ausência de regulamentação eficiente que iniba as ações contaminadoras de indústrias e usinas, como a queima de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes, contribui para a sobrecarga da atmosfera e, consequentemente, para piora dos efeitos meteorológicos locais. Diante disso, consolida-se a intensificação nas zonas afetadas do efeito estufa, agente causador da inundação de áreas costeiras e da desertificação de lugares férteis. Considerando isso, o obstáculo prevalece com base na negligência do Estado, um notório impasse a ser resolvido.

Outrossim, a situação supracitada é potencializada pelo ideário capitalista. Nesse panorama, pode-se fomentar o dilema com a teoria "metabolismo social" do sociólogo alemão Karl Marx, que descreve a relação sociedade-natureza e a interrupção dessa maximização do lucro. Tendo isso em vista, a priorização do capital sobre o desenvolvimento sustentável leva à exaustão dos recursos naturais, a degradação do meio ambiente, o que Marx salienta, e reforça a crise global. Sob tal perspectiva, fenômenos tóxicos, como a inversão térmica e a chuva ácida, tornam-se mais recorrentes, prejudicando a saúde humana e o bem-estar da flora e da fauna, assim como danificando as obras urbanas atingidas. Contudo, as pessoas desconsideram que isso afeta a todos, o que intensifica o embróglio, demandando soluções.

Diante do exposto, urge a criação de medidas que me tirem a questão. Isto posto, é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças do Clima - órgão regulador da política ambiental no Brasil - elaborar e implementar diretrizes que promovam a diminuição da liberação de gases tóxicos na atmosfera, mediante legislações e normas que estabeleçam padrões e limites de emissão e descarte de poluentes, além do monitoramento das referidas, a fim de amenizar a degradação ambiental e as transições climáticas e regulares. Ademais, cabe ao Ministério da Economia investir em incentivos fiscais para as empresas e as instituições que adotam práticas ecológicas sustentáveis, tais como o uso de fontes de energia renováveis, objetificando equilibrar o crescimento econômico como a proteção socio-ambiental. Com isso, enfim, crises climáticas e humanitárias como a do Sul do país poderão ser, devidamente, evitadas.