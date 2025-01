Sisu 2025: confira calendário completo, como se inscrever e mais

As inscrições para o Sisu começam dia 17 de janeiro; confira calendário completo, como se inscrever e mais

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o calendário oficial do Sisu 2025. Conforme o cronograma, as inscrições começam no dia 17 de janeiro, uma sexta-feira, e se encerram dia 21 de janeiro, terça.

