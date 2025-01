Resultado do Enem 2024: quando sairá? Veja horário e como acessar

Divulgação das notas do Enem 2024 será liberada na Página do Participante; entenda como acessar o resultado e quando será divulgado

Os resultados do Enem 2024 para os 4,3 milhões de inscritos serão divulgados em menos de uma semana. Segundo cronograma, as notas serão divulgadas na segunda-feira, 13 de janeiro (13/01), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



As provas foram realizadas em 3 e 10 de dezembro do último ano, na versão regular. Já em 10 e 12 de dezembro foi a aplicação para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação para quem teve algum problema logístico no dia da aplicação ou estava acometido por doenças infectocontagiosas.