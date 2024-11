Enem 2024: Ceará tem menor taxa de faltosos no segundo dia, com 24,3%

Fim do segundo dia de provas do Enem 2024, na Unifor Crédito: FERNANDA BARROS

Ceará teve a menor taxa de faltosos no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, com 24,3%. Taxa foi abaixo da média nacional, de 30,6%, neste domingo, 10. Segundo o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. O titular do MEC e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, divulgaram balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na noite deste domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Enem 2024: provas do 2º dia abordam Maracanã, vacina contra covid e mais