Enem 2024: participantes começam a sair dos locais de prova no segundo dia

Saída do segundo dia de provas do Enem 2024 na Unifor Crédito: Fotos: Fernanda Barros/ O Povo

Movimentação intensa na saída de estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo, 10, na Universidade de Fortaleza (Unifor), na avenida Washington Soares. No segundo e último dia de prova, os participantes tiveram de responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza. No Ceará, são 758 locais de prova espalhados por 120 municípios no Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enem 2024: impressões dos estudantes sobre segundo dia de provas A estudante Rayka Silva, de 17 anos, concluiu o exame por volta das 16 horas e achou as questões mais difíceis que as do primeiro dia.

“Estava bastante misturado física, química e biologia, eu acredito que não fui tão bem quanto na de linguagens e redação. Infelizmente chutei bastante, mas consegui fazer as mais fáceis”, lamenta a jovem, que espera que a nota seja suficiente para ingressar no curso de Medicina Veterinária. Saída do segundo dia de provas do Enem 2024 na Unifor. Kírya Queiroz, de 17 anos Crédito: Fotos: Fernanda Barros/ O Povo Para a treineira Kírya Queiroz, de 17 anos, que tem o sonho de cursar Fisioterapia, o segundo dia de Enem ajudou a desmistificar a ideia de que o exame “é um bicho de sete cabeças”.

“Deu para sentir que, apesar de ser uma prova difícil, praticando dá para se organizar melhor e responder tudo num bom tempo”, relata. Saída do segundo dia de provas do Enem 2024 na Unifor. Jefferson Soares e Cauã Ezequiel, ambos de 18 anos Crédito: Fotos: Fernanda Barros/ O Povo Os amigos Jefferson Soares e Cauã Ezequiel, ambos de 18 anos, concluem o ensino médio juntos na EEFM Governador Virgílio Távora, na Messejana, e concordam que a prova do segundo dia foi menos difícil que a do primeiro.

“Porque são temas que a gente tem mais facilidade, tipo aplicação de fórmula, cálculo e raciocínio lógico. No primeiro dia teve muito texto e a redação”, comenta Cauã, que pretende estudar Nutrição no ano que vem. Saída do segundo dia de provas do Enem 2024 na Unifor. Matheus Diordan, de 17 anos Crédito: Foto: Fernanda Barros/ O Povo Matheus Diordan, de 17 anos, está no 2º ano do ensino médio e fez o Enem pela primeira vez em 2024.

Ele acredita que “a dificuldade é relativa”, mas classifica as questões de matemática e ciências da natureza como “dentro do esperado, só que num nível mais alto, levando em conta que o primeiro dia foi bastante fácil”. “Os temas que normalmente caem, caíram. Questões de lógica, geometria, ciclos, doenças. Senti um pouco de falta de química orgânica, mas não foi nada fora das expectativas”, conta. Na entrada principal da Unifor, além do movimento de estudantes após a prova, estão afixados estandes de centros universitários onde são distribuídos panfletos com ofertas de cursos e coletadas informações para prospecção de alunos. Boa parte do material distribuído está espalhada pelo chão do local.