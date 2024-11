Enem 2024: candidatos apostam em Inteligência Artificial como tema da redação

Os estudantes inscritos no Enem 2024 também acreditam que o tema pode estar relacionado ao meio ambiente

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo, 3, a partir das 13h30min. Oscilando entre o nervosismo e a positividade, a maioria dos candidatos aposta que o tema da redação este ano estará voltado à Inteligência Artificial (IA).

“Por comentários, acho que o tema vai estar ligado à tecnologia”, destaca.

Junto aos dois alunos está Maria Eduarda Ventura, 16, estudante do segundo ano do ensino médio, que acredita que o tema será IA, contudo, não exclui a possibilidade do assunto ser “totalmente diferente disso”.

“Acho que alguma coisa relacionada a Inteligência Artificial, meio ambiente, ou algo totalmente diferente disso porque o Enem sempre prega essas peças”, destaca.