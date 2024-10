Enem 2024: o que pode e o que não pode levar na prova

Veja o que pode ser levado no dia da prova. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre em novembro deste ano, nos dias 3 e 10, ambos domingos, em todos os estados brasileiros. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do Enem, estabelece os itens obrigatórios para realizar a prova, sendo eles: caneta esferográfica com tinta preta de material transparente e documento oficial de identificação com foto.

Leia mais Local de prova do Enem 2024 é divulgado; veja como consultar Sobre o assunto Local de prova do Enem 2024 é divulgado; veja como consultar É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Também é possível levar outros materiais para a sala do exame, mas seguindo recomendações específicas. Cartão de confirmação de inscrição, dispositivos eletrônicos e quaisquer materiais estranhos à realização da prova devem ser mantidos lacrados no envelope porta-objetos, fornecido pelo chefe de sala ao ingressar no local de prova.

O envelope lacrado deverá ser mantido debaixo da carteira durante todo o exame e só poderá ser aberto fora do ambiente de aplicação. Os participantes que descumprirem as regras estabelecidas pelo edital do Inep serão eliminados. VEJA o calendário Enem 2024 Enem 2024: o que pode levar para a prova? O Inep aconselha que os participantes levem o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, com informações de local de prova, sala, número de inscrição, data e horário de aplicação.