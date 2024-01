Sisu 2024: resultados são divulgados hoje; saiba onde ver

Candidatos poderão ver se foram aprovados e ainda se inscrever para lista de espera ou segunda opção de curso. Confira com acessar os resultados do Sisu 2024

O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 será divulgado nesta terça-feira, 30, no site do programa. O Ministério da Educação (Mec) informou que os resultados serão divulgados no período da tarde.

Esta será a única edição do Sisu de 2024, já que não ocorrerá o processo seletivo no meio do ano.

