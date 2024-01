Estudantes relatam problemas para acessar resultado do Sisu 2024

Mesmo estando previsto para ser divulgado no período da tarde, alguns estudantes conseguiram acessar o resultado do Sisu 2024 na manhã desta terça-feira, 30, no site do programa. No entanto, alguns minutos depois, o sistema ficou fora do ar e estudantes relataram problemas para acessar as listas de aprovados.

Sisu 2024: resultados são divulgados hoje; SAIBA onde ver e o que fazer



Ao pesquisar os resultados nesta manhã, o site exibe uma mensagem de "Resultado não publicado".