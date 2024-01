Alteração na lei de cotas e edição única: veja mudanças no Sisu 2024

Ao contrário de anos anteriores, quando o participante concorria apenas na cota que escolhia, como as referentes a escolas públicas e renda familiar, na edição de 2024 os estudantes cotistas disputarão as vagas inicialmente em ampla concorrência, com estudantes não cotistas.

A edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi lançada na última segunda-feira, 22, e traz algumas novidades para os estudantes que desejam entrar em instituições federais de ensino superior. Dentre as principais mudanças, estão a entrada de estudantes cotistas na disputa por vagas de ampla concorrência , redução do limite da renda familiar mensal e inclusão de cotas para quilombolas .

A mudança prevê que o aluno, mesmo tendo optado por uma das oito cotas disponíveis, assuma a vaga de ampla concorrência, caso a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) seja suficiente para isso, ou seja, maior que a nota de corte da ampla concorrência. Caso não tenha média o bastante para entrar por ampla concorrência, o estudante passa a disputar os assentos destinados às cotas.

A medida tem o objetivo de aumentar o número de estudantes cotistas nas universidades públicas, visto que esse público terá mais uma forma de entrar nos cursos, além das vagas pré-destinadas.

Sisu em edição única

Outra alteração importante trata sobre o número de edições realizadas por ano. Até 2023, algumas universidades do País realizavam o processo seletivo duas vezes ao ano, com a divisão de vagas no começo e no meio do calendário letivo.

Com as mudanças promovidas pela Lei Federal N°14.723/2023, o Sisu será realizado apenas uma vez ao ano em todas as instituições federais. no Ceará, o modelo já era aplicado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), como explica a diretora da divisão de seleção da Pró-Reitoria de Graduação, Milena Teixeira.

“As instituições que fazem a adesão ao Sisu tinham a opção de fazer a adesão nas duas edições que existiam ou somente na primeira edição, ofertando todas as vagas do ano inteiro, tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo. A UFC já vinha de um tempo ofertando as vagas do primeiro e do segundo semestre na primeira edição do Sisu, então não vai ter nenhum impacto prático no que a gente já adota aqui na UFC”, explicou Milena, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Redução do limite da renda mensal familiar

Um dos critérios para as cotas referentes às condições financeiras dos concorrentes, o limite da renda familiar mensal bruta foi reduzido de 1,5 salários mínimos para um salário mínimo.