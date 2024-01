Resultado do Enem 2023 é divulgado nesta terça, 16; veja como acessar e usar notas

FORTALEZA, CEARÁ, 05-11-2023: Primeiro dia de prova do Enem 2023, na Unifor. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão divulgadas nesta terça-feira, 16, na Página do Participante. A data foi informada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O horário que as notas serão liberadas ainda não foi informado. As provas do Enem 2023 foram realizadas em 5 e 12 de dezembro, na versão regular. Já em 12 e 13 de dezembro foi a aplicação para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação para quem teve algum problema logístico no dia da aplicação ou estava acometido por doenças infectocontagiosas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entretanto, a data não vale para os “treineiros”, que fizeram a prova para autoavaliação. Eles terão que esperar até março para receberem a nota.