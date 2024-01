Enem 2023: Ceará registra maior participação de concluintes do ensino médio do Brasil

Mais de 79% de estudantes nos anos finais do ensino médio do Ceará prestaram o Enem 2023 Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará foi o estado que registrou maior taxa de participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Ao todo, 112.975 estudantes se inscreveram na prova. Destes, 84.863 compareceram aos dois dias de aplicação, totalizando uma adesão de 75% no certame, sendo 80% apenas de concluintes do ensino médio. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, 16, mesmo dia em que os candidatos puderam conferir os resultados individuais no Exame. Considerando apenas unidades de ensino públicas, a taxa de adesão ao Enem é semelhante. Com 104.993 alunos concluintes inscritos, participaram 77.220 estudantes nos dois dias de prova, resultando numa taxa de presença de 73,5%, no geral, e 79,8% de estudantes nos anos finais do ensino médio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os resultados nacionais apontam a inscrição de 1.415.696 pessoas em todo o Brasil. Destes, participaram dos dois dias 1.058.538 candidatos, resultando numa taxa de participação de 74,8% dos inscritos. Contudo, apenas 50,8% dos alunos concludentes compareceram aos dois dias de prova.

Considerando apenas participantes oriundos da rede pública, certa de 1.181.081 se inscreveram, sendo que 837.622 (70,9%) participaram da aplicação da prova no País. Apenas 46,7% dos estudantes concludentes do ensino médio de escolas públicas participaram dos dois dias de provas. Os estados que apresentaram menores taxas de comparecimento de alunos concluintes da rede pública foram o Amazonas (38%) e São Paulo (34,5%). O ministro da Educação, Camilo Santana, pontuou que é necessário identificar o motivo por trás da alta taxa de abstenção entre estudantes da rede pública. “Precisamos saber a razão desses jovens que estão concluindo o ensino médio não estarem indo fazer o Enem. Qual o motivo de não fazer a prova: distância do local de prova da casa do aluno? Ele se desestimulou? Precisamos dialogar com as redes e articular para que possamos reverter esse quadro”, disse o ministro, durante coletiva de imprensa. Segundo Camilo Santana, uma das medidas para redução dessa taxa será o fortalecimento da campanha do Enem deste ano, tanto no período de inscrição quanto no incentivo de alunos.

Incentivo a entrada na Universidade Durante a coletiva de divulgação dos resultados do Enem 2023, realizada nesta terça-feira, 16, ainda foi exemplificado a alta possibilidade de ingresso em universidades brasileiras, públicas e privadas, por meio da nota obtida no Exame. Tendo como base os resultados da última edição do Sisu de 2023, foi analisado que os 20% (cerca de 840) dos cursos com nota de corte mais baixa do Brasil possuem uma média de corte de 568,6 pontos. Já no Prouni, o ponto de corte foi de 509,42.