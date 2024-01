O POVO News: de 60 notas mil na redação do Enem, apenas quatro são de escolas públicas

O episódio detalha a primeira prévia eleitoral nos Estados Unidos, que resultou na vitória recorde do ex-presidente Donald Trump . Independentemente da eventual vitória de Trump, a margem do triunfo será importante para balizar a força dos outros postulantes. Isso porque Iowa distribui delegados de maneira proporcional.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 16. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a divulgação da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De 60 provas nota mil, apenas quatro são de escolas de pública de ensino. Para comentar sobre, a edição recebe o mestre e doutorando em Educação, Gabriel Petter.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a visita do petista ao Ceará na próxima sexta-feira, 19. A viagem tem como principal objetivo inaugurar a pedra fundamental do ITA.

O programa discute a conduta de um homem, no Rio de Janeiro, que quebrou um quadro com a foto de Lula e a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem de camiseta listrada verde e branca dá um soco em um quadro com a imagem de Lula, enquanto outro, de blusa social branca, tenta impedir a ação.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

