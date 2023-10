Acessibilidade no Enem: 70 mil pedidos para candidatos com deficiência

Comemorando seus 25 anos de aplicação, a prova do Enem 2023 oferece diversos recursos de acessibilidade para candidatos com deficiência.

Enem: Brasil tem mais de 60 mil alunos com deficiência auditiva na educação básica



Segundo o Inep, há cerca de 61,5 mil alunos da educação básica com deficiência auditiva. Assim, se faz importante medidas com a videoprova em Libras, oferecida desde 2017.

Nela, as questões e opções de respostas são apresentadas em Libras com o auxílio de um vídeo. Os editais, as cartilhas e as campanhas de comunicação do Enem também são disponibilizados em Libras.

O recurso é importante porque muitos surdos têm a Libras como primeira língua oficial. Em 2023, 641 candidatos ao Enem pediram a aplicação da videoprova em Libras e 718 candidatos pediram um tradutor-intérprete em Libras.

Enem 2023: Política de acessibilidade e inclusão

Os atendimentos individualizados e os recursos de acessibilidade são parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep. São necessários devido à diversidade de pessoas que fazem o Enem, a principal forma de ingresso para o ensino superior.

Enem 2023: Solicitações de atendimento especializado é feito no momento da inscrição

Para terem acesso ao atendimento especializado, os candidatos devem solicitá-lo no momento da inscrição. Ao informar os dados pessoais, é aberta a página “atendimentos”. Nela, a pessoa seleciona a opção “preciso” e clica no botão “próximo”.