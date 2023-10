Ceará tem 83% concludentes do ensino médio inscritos no Enem

Dos estudantes que concluíram o ensino médio no Ceará , 83,1% se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estado fica no topo do ranking nacional. No Brasil , menos da metade fez esse percurso (48,4%). Dados do Censo da Educação Superior 2022 foram divulgados nessa terça-feira, 10, pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

"O Ceará desenvolve uma política de difusão de informações sobre o Enem, aumentando o conhecimento dos estudantes sobre o exame e, mais importante, promovendo campanhas para que se inscrevam. Algo que, associado a uma compreensão dos resultados escolares do Ceará, pode fazer com que os jovens acreditem mais no seu potencial", cita, como uma razões para o destaque do Estado.

Para Wagner Andriola, coordenador do mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Ceará (UFC), "revela o sucesso de políticas desenvolvidas há três, quatro décadas".

Com fortalecimento do ensino fundamental e, posteriormente, do ensino médio com foco na formação de professores e avaliação dos resultados educacionais.

Um dos destaques do censo foi o aumento da modalidade de ensino a distância no ensino superior. Número de cursos de graduação a distância quase triplica em quatro anos — aumento de 189,1%. Total saiu de 3.177 em 2018 para 9.186 em 2022.

Wagner Andriola frisa que a pandemia da Covid-19 acentuou a tendência de aumento desse tipo de ensino. "Uma rede desenvolvida e sofisticada". Segundo ele, perspectiva é que essa modalidade se fortaleça.

O Censo também mostrou que, nos últimos quatro anos, o número total de vagas oferecidas em cursos presenciais caiu 11% e as vagas em cursos a distância aumentaram 139,5%.