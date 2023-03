Estudantes podem usar nota do Enem em mais de 50 universidades portuguesas

O programa Enem Portugal é a principal porta de entrada para os alunos do Brasil que buscam ingressar em instituições de ensino superior no país europeu

Os interessados em realizar o processo de graduação fora do Brasil têm a oportunidade de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em mais de 50 instituições de ensino portuguesas. A admissão é efetuada por meio do programa Enem Portugal e pode ser feita por qualquer um que tenha realizado o exame.

Estabelecido em 2014, o programa é fruto de uma parceria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com universidades sediadas no país lusitano.

O ingresso é amparado pelo Estatuto do Estudante Internacional — documento que assegura a toda instituição de ensino superior de Portugal a decisão de criar a própria seleção para alunos de outras nações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do processo de graduação, os interessados também têm a chance de iniciar o primeiro ciclo de Mestrado abrangente em institutos politécnicos e em escolas superiores. Os que concluíram o ensino médio em países que tenham a língua portuguesa como nativa não precisam apresentar comprovante de proficiência.

Ao O POVO, o CEO da startup Estude em Portugal e fundador da Associação Nacional dos Estudantes e Pesquisadores Brasileiros em Portugal (ANEPBP), Higor Cerqueira, sublinha as vantagens advindas de uma diplomação na nação europeia.

“O país é a porta de entrada da Europa para os brasileiros, graças a protocolos que existem com o Brasil. Isto facilita o processo de imigração. Lá, eles podem estudar e trabalhar de uma forma legal. Fazer isto onde se fala o português, acredito, é muito benéfico.”

A startup nasceu, segundo Cerqueira, para dar mais autonomia para os candidatos a estudar no outro lado do Atlântico. A Estude em Portugal realiza visita às universidades portuguesas e mostra as características delas nas redes sociais. “A partir disto, é possível escolher em qual instituição se quer estudar.”

Um diploma adquirido em unidades de ensino superior portuguesas é válido em outros países da Europa — desta forma, o trabalho amparado pelo certificado pode ser feito em estados membros da União Europeia.

A graduação em Medicina é a única não disponível por meio do programa. Por lei, estrangeiros não podem realizar o processo de graduação neste curso em Portugal. Neste caso, os interessados precisam fazer o vestibular já estipulado e residir em solo português por, no mínimo, dois anos.

Encontro da Conferência Internacional de Estudos em Portugal

Na esteira da admissão de estudantes brasileiros em universidades lusitanas, a Conferência Internacional de Estudos em Portugal realizou um encontro na segunda-feira, 13, para expandir conhecimentos acerca do país e para apresentar experiências sobre a graduação.

O evento, que aconteceu no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, contou com a presença de representantes de diferentes instituições de ensino superior de Portugal, como a Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve.

Enem Portugal: como funciona o processo de seleção?

Cada universidade portuguesa estabelece critérios para selecionar os candidatos — como ano de realização da prova do Enem, nota mínima e peso específico para cada graduação. É necessário, portanto, que o interessado tenha realizado o exame nacional.

Todo o processo de envio de candidatura pode ser realizado em três períodos do ano. O primeiro vai de janeiro a março; o segundo, de abril a maio; o terceiro, de maio a julho. Desde 2016 toda a tramitação pode ser realizada de forma remota. Os interessados devem procurar a universidade de preferência para que o procedimento possa ser realizado por meio do site ou por e-mail.

Em um primeiro momento, os estudantes devem pagar uma taxa de inscrição que varia de 20€ a 110€ — R$ 112,53 a R$ 618,89, na cotação atual. Não está prevista nenhuma forma de financiamento por parte do governo brasileiro.



Documentos necessários para a candidatura



1. Comprovante de realização do Enem e a nota;

2. Documento de conclusão do ensino médio no Brasil;

3. Documento de identificação — carteira de identidade ou passaporte;

4. Declaração de não nacionalidade portuguesa;

5. Seguro Saúde;

6. Comprovante de vacinação.



Lista de universidades englobadas no programa

1. Universidade de Coimbra (UC)

2. Universidade do Algarve (UAlg)

3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

9. Universidade de Aveiro (UA)

10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

11. Universidade de Lisboa (ULisboa)

12. Universidade do Porto (U.Porto)

13. Universidade da Madeira (UMa)

14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

15. Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

16. Universidade dos Açores (UAc)

17. Universidade da Beira Interior (UBI)

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

20. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)

25. Universidade Portucalense (UPT)

26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)

27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

28. Universidade Católica Portuguesa (UCP)

29. Universidade Fernando Pessoa (UFP)

30. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa)

31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

33. Universidade Lusíada – Norte

34. Universidade Lusíada

35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

36. Escola Superior Artística do Porto (Esap)

37. Universidade Europeia

38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL)

39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

45. Instituto Superior de Gestão (ISG)

46. Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém)

47. Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

48. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa

49. Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

50. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto

51. Universidade Nova de Lisboa

Sobre o assunto Matrículas de aprovados na primeira chamada do Sisu começam nesta quinta, 2

Inscrições para o Sisu do primeiro semestre terminam na sexta-feira

Tags