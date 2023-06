O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna). Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Qual a premiação da Super Sete?

7 colunas com o acerto do número sorteado; 6 colunas com o acerto do número sorteado; 5 colunas com o acerto do número sorteado; 4 colunas com o acerto do número sorteado; 3 colunas com o acerto do número sorteado – prêmio fixo de R$ 5,00.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: - R$ 5,00 para as apostas com 3 prognósticos certos entre os 7 sorteados;

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valor fixo, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais: - 55% entre os acertadores de 7 colunas com prognósticos certos; - 15% entre os acertadores de 6 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados; - 15% entre os acertadores de 5 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados; - 15% entre os acertadores de 4 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados.