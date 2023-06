Quando acontecem os sorteios da Loteca?

Os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Se algum jogo não for realizado no período programado, por motivo de antecipação, adiamento ou cancelamento, o resultado da partida (para fins do concurso da Loteca) será definido por sorteio.

A Caixa informa que utiliza os resultados das partidas de futebol dos campeonatos nacionais/estaduais/regionais para compor as grades dos concursos da Loteca e Lotogol. Ressaltamos que a organização dos campeonatos é exclusiva das Federações de Futebol, não tendo a Caixa qualquer interferência em relação aos adiamentos e cancelamentos de jogos.