Qual a premiação da Dia de Sorte?

O prêmio bruto corresponde a 43.35% da arrecadação. Do percentual destinado a premiação, é deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios fixos, sendo R$ 2,00 para aposta com o Mês da Sorte sorteado, R$ 4,00 para as apostas com 4 números sorteados; e R$ 20,00 para as apostas com 5 números sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios fixos, o valor remanescente é distribuído entre as demais faixas, sendo 70% entre os acertadores de 7 números e 30% entre os acertadores de 6 números.

A premiação do Mês de Sorte é independente e cumulativa em relação à demais faixas.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento Estudantil.