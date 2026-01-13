Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6926 de hoje (13/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6926 de hoje (13/01/26); prêmio é de R$ 6,7 milhões

Quina, Concurso 6926 resultado desta terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio será de R$ 6,7 milhões
Atualizado às
Autor
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato Autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6926, desta terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio será de R$ 6,7 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (13/01/26): Concurso 6926

80 - 14 - 29 - 79 - 40 

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de segunda (12/01/26): Concurso 6925

46 - 44 - 09 - 62 - 25

Resultado da Quina de sábado (10/01/26): Concurso 6924

49 - 66 - 52 - 13 - 04

Resultado da Quina de sexta (09/01/26): Concurso 6923

18 - 34 - 41 - 57 - 63 

Resultado da Quina de quinta (08/01/26): Concurso 6922

51 - 36 - 26 - 16 - 56

Resultado da Quina de quarta (07/01/26): Concurso 6921

50 - 77 - 26 - 69 - 74

Resultado da Quina de terça (06/01/26): Concurso 6920

42 - 28 - 47 - 34 - 04

Resultado da Quina de segunda (05/01/26): Concurso 6919

26 - 64 - 04 - 06 - 09

Resultado da Quina de sábado (03/01/26): Concurso 6918

24 - 63 - 09 - 21 - 69

Resultado da Quina de sexta (02/01/26): Concurso 6917

11 - 15 - 29 - 48 - 57

Resultado da Quina de quinta (1º/01/26): Concurso 6916

76 - 08 - 58 - 54 - 72

 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6925, segunda, 12 de janeiro (12/01/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6924, sábado, 10 de janeiro (10/01/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6923, sexta, 9 de janeiro (09/01/26)

