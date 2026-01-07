Dupla Sena 2909 de hoje (07/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2909 de hoje (07/01); prêmio é de R$ 6,2 milhõesDupla Sena, Concurso 2909 hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26); prêmio de R$ 6,2 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2909 resultado de hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26); prêmio de R$ 6,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Dupla Sena hoje (07/01/26): Concurso 2909
- Primeiro sorteio: 12 - 48 - 47 - 33 - 44 - 09
- Segundo sorteio: 46 - 19 - 15 - 12 - 38 - 25
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena segunda (05/01/26): Concurso 2908
- Primeiro sorteio: 48 - 43 - 17 - 36 - 02 - 44
- Segundo sorteio: 34 - 35 - 27 - 46 - 16 - 03
Resultado Dupla Sena sexta (02/01/26): Concurso 2907
- Primeiro sorteio: 23 - 04 - 33 - 09 - 31 - 38
- Segundo sorteio: 26 - 40 - 42 - 30 - 41 - 12
Resultado Dupla Sena quinta (1º/01/26): Concurso 2906
- Primeiro sorteio: 48 - 03 -18 - 43 - 39 - 17
- Segundo sorteio: 27 - 17 - 23 - 46 - 15 - 31
Resultado Dupla Sena segunda (29/12/25): Concurso 2905
- Primeiro sorteio: 40 - 03 - 04 - 38 - 09 - 18
- Segundo sorteio: 10 - 02 - 23 - 45 - 47 - 26
Resultado Dupla Sena sexta (26/12/25): Concurso 2904
- Primeiro sorteio: 15 - 17 - 12 - 34 - 11 - 20
- Segundo sorteio: 37 - 05 - 33 - 36 - 16 - 24
Resultado Dupla Sena quarta (24/12/25): Concurso 2903
- Primeiro sorteio: 45 - 50 - 11 - 06 - 49 - 13
- Segundo sorteio: 09 - 28 - 08 - 34 - 16 - 17
Resultado Dupla Sena segunda (22/12/25): Concurso 2902
- Primeiro sorteio: 49 - 44 - 04 - 43 - 48 - 50
- Segundo sorteio: 09 - 23 - 47 - 13 - 34 - 02
Resultado Dupla Sena sexta (19/12/25): Concurso 2901
- Primeiro sorteio: 16 - 41 - 21 - 03 - 28 - 19
- Segundo sorteio: 42 - 39 - 50 - 38 - 37 - 40
Resultado Dupla Sena quarta (17/12/25): Concurso 2900
Primeiro sorteio: 26 - 24 - 08 - 33 - 21 - 12
Segundo sorteio: 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19
Resultado Dupla Sena segunda (15/12/25): Concurso 2899
- Primeiro sorteio: 18 - 47 - 48 - 34 - 24 - 21
- Segundo sorteio: 49 - 29 - 06 - 20 - 34 - 39
Resultado Dupla Sena sexta (12/12/25): Concurso 2898
- Primeiro sorteio: 49 - 30 - 36 - 23 - 17 - 22
- Segundo sorteio: 22 - 13 - 08 - 33 - 34 - 15
Resultado Dupla Sena quarta (10/12/25): Concurso 2897
- Primeiro sorteio: 13 - 34 - 15 - 44 - 08 - 50
- Segundo sorteio: 19 - 31 - 45 - 34 - 11 - 15
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
