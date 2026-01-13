Timemania 2342 de hoje (13/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania, Concurso 2342 é divulgado na noite de hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). Prêmio de R$ 2,1 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2342 é divulgado hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). Prêmio de R$ 2,1 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.