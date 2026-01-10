Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2341 de hoje (10/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2341 de hoje (10/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhão

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (10/01/26): Competição 2341

  • 42 - 36 - 35 - 65 - 71 - 58 - 21 
  • Time do coração: 64 - Remo/PA

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania quinta (08/01/26): Competição 2340

  • 22 - 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66
  • Time do Coração: 49 - Juventude/RS

Resultado Timemania terça (06/01/26): Competição 2339

  • 24 - 31 - 33 - 11 - 57 - 21 - 07
  • Time do Coração: 48 - Juazeirense/BA

Resultado Timemania sábado (03/01/26): Competição 2338

  • 35 - 11 - 14 - 40 - 67 - 37 - 33
  • Time do Coração: 73 - Sport/PE

Resultado Timemania terça (30/12/25): Competição 2337

  • 67 - 08 - 29 - 35 - 43 - 70 - 62
  • Time do Coração: 09 - Atlético/GO

Resultado Timemania sábado (27/12/25): Competição 2336

  • 03 - 08 - 18 - 22 - 38 - 44- 64
  • Time do coração: 29 - Coritiba/PR

Resultado Timemania terça (23/12/25): Competição 2335

  • 26 - 48 - 63 - 75 - 69 - 05 - 44
  • Time do coração: 73 - Sport/PE

Resultado Timemania sábado (20/12/25): Competição 2334

  • 27 - 44 - 42 - 47 - 52 - 04 - 36
  • Time do coração: 29 - Coritiba/PR

Resultado Timemania quinta (18/12/25): Competição 2333

  • 51 - 49 - 58 - 80 - 61 - 40 - 52
  • Time: 17 - Bragantino/SP

Resultado Timemania terça (16/12/25): Competição 2332

  • 47 - 13 - 50 - 23 - 71 - 17 - 28

  • Time: 29 - Coritiba/PR

Resultado Timemania sábado (13/12/25): Competição 2331

  • 74 - 12 - 63 - 78 - 37 - 71 - 56
  • Time: 55 - Novohorizontino/SP

Resultado Timemania quinta (11/12/25): Competição 2330

  • 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
  • Time: 53 - Náutico/PE

Resultado Timemania terça (09/12/25): Competição 2329

  • 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
  • Time: 06 - Aparecidense/GO

Resultado Timemania sábado (06/12/25): Competição 2328

  • 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
  • Time: 47 - Jacuipense/BA

Resultado Timemania quinta (04/12/25): Competição 2327

  • 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
  • Time: 09 - Atlético/GO

Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326

  • 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
  • Time: 71 - São Paulo/SP

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2340, quinta, 8 de janeiro (08/01/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2339, terça, 6 de janeiro (06/01/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2338, sábado, 3 de janeiro (03/01/26)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

