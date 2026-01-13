Lotofácil 3586 de hoje (13/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3586 é divulgado hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3586 é divulgado hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (13/01/26): Concurso 3586

13 - 01 - 25 - 15 - 22 - 02 - 10 - 18 - 17 - 06 - 14 - 12 - 21 - 24 - 11 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil segunda (12/01/26): Concurso 3585

21 - 25 - 04 - 02 - 19 - 20 - 23 - 13 - 22 - 10 - 09 - 17 - 16 - 01 - 08

Resultado da Lotofácil sábado (10/01/26): Concurso 3584

16 - 09 - 17 - 20 - 07 - 04 - 08 - 21 - 13 - 01 - 18 - 25 - 15 - 23 - 02 Resultado da Lotofácil sexta (09/01/26): Concurso 3583

02 - 21 - 22 - 10 - 09 - 04 - 14 - 15 - 06 - 24 - 25 - 12 - 13 - 23 - 03 Resultado da Lotofácil quinta (08/01/26): Concurso 3582

12 - 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07

Resultado da Lotofácil quarta (07/01/26): Concurso 3581

24 - 03 - 06 - 07 - 08 - 05 - 17 - 22 - 20 - 12 - 04 - 15 - 10 - 02 - 16 Resultado da Lotofácil terça (06/01/26): Concurso 3580

13 - 04 - 08 - 16 - 12 - 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19 Resultado da Lotofácil segunda (05/01/26): Concurso 3579

25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13