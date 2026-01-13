Mega Sena 2959 de hoje (13/01/26): Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2959 de hoje (13/01/26): prêmio é de R$ 20 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2959 é divulgado nesta terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio está em R$ 20 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2959 é divulgado nesta terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). O prêmio está em R$ 20 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (13/01/26): Concurso 2959
45 - 41 - 35 - 44 - 26 - 18
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de sábado (10/01/26): Concurso 2958
42 - 35 - 49 - 14 - 07- 09
Resultado da Mega Sena de quinta (08/01/26): Concurso 2957
28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48
Resultado da Mega Sena de terça (06/01/26): Concurso 2956
24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43
Resultados das outras loterias de hoje
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
