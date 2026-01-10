Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3584 de hoje (10/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3584 de hoje (10/01/26); prêmio de R$ 6 milhões

O resultado da Lotofácil Concurso 3584 é divulgado hoje, sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26). O prêmio é de R$ 6 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (10/01/26): Concurso 3584

16 - 09 - 17 - 20 - 07 - 04 - 08 - 21 - 13 - 01 - 18 - 25 - 15 - 23 - 02

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil sexta (09/01/26): Concurso 3583

02 - 21 - 22 - 10 - 09 - 04 - 14 - 15 - 06 - 24 - 25 - 12 - 13 - 23 - 03

Resultado da Lotofácil quinta (08/01/26): Concurso 3582

12 - 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07

Resultado da Lotofácil quarta (07/01/26): Concurso 3581

24 - 03 - 06 - 07 - 08 - 05 - 17 - 22 - 20 - 12 - 04 - 15 - 10 - 02 - 16

Resultado da Lotofácil terça (06/01/26): Concurso 3580

13 - 04 - 08 - 16 - 12 - 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19

Resultado da Lotofácil segunda (05/01/26): Concurso 3579

25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13

Resultado da Lotofácil sábado (03/01/26): Concurso 3578

03 - 09 - 23 - 10 - 06 - 17 - 05 - 07 - 20 - 04 - 19 - 14 - 22 - 02 - 24

Resultado da Lotofácil sexta (02/01/26): Concurso 3577

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25

Resultado da Lotofácil quinta (01/01/26): Concurso 3576

10 - 23 - 21 - 25 - 05 -23 - 16 -22 - 08 - 02 - 01 - 18 - 13 - 07 - 03 

Resultado da Lotofácil terça (30/12/25): Concurso 3575

02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25

Resultado da Lotofácil segunda (29/12/25): Concurso 3574

15 - 21 - 03 - 25 - 06 - 05 - 13 - 04 - 20 - 17 - 08 - 12 - 18 - 01 - 16

Resultado da Lotofácil sábado (27/12/25): Concurso 3573

22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16

Resultado da Lotofácil sexta (26/12/25): Concurso 3572

07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04

Resultado da Lotofácil quarta (24/12/25): Concurso 3571

12 - 17 - 20 - 14 - 22 - 24 - 08 -05 - 02 - 03 - 06 - 04 - 11 -13 -25

Resultado da Lotofácil terça (23/12/25): Concurso 3570

19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22

Resultado da Lotofácil segunda (22/12/25): Concurso 3569

02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

