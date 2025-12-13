+Milionária 311 de hoje (13/12/25); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 311, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 311 concurso +Milionária é divulgado na noite deste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio é de R$ 12 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.