Mega Sena 2951 de hoje (13/12/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2951 é divulgado neste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25).O prêmio está estimado em R$ 44 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2951 é divulgado neste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio está em R$ 44 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (13/12/25): Concurso 2951

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950

21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60

Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949

06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38

Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948

37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

