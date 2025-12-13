Mega Sena 2951 de hoje (13/12/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2951 de hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2951 é divulgado neste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio está em R$ 44 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (13/12/25): Concurso 2951 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950

21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60 Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949

06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38