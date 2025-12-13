Mega Sena 2951 de hoje (13/12/25): Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2951 de hoje (13/12/25): prêmio é de R$ 44 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2951 é divulgado neste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25).O prêmio está estimado em R$ 44 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2951 é divulgado neste sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio está em R$ 44 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (13/12/25): Concurso 2951
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950
21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60
Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949
06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38
Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948
37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Loteria Federal 6026 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 500 mil;
- Resultado da Timemania 2331 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 65 milhões;
- Resultado do Dia de Sorte 1152 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 950 mil;
- Resultado da +Milionária 311 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 12 milhões;
- Resultado da Quina 6902 de hoje (13/12/25); prêmio é de R$ 3 milhões;
- Resultado da Lotofácil 3562 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão.
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
