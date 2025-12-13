Loteria Federal 6026 hoje (13/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Loteria Federal 6026 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 500 milResultado da Loteria Federal 6026 é divulgado hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25); prêmio de R$ 500 mil
O resultado do concurso da Loteria Federal 6026 é divulgado hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25), com prêmio que vai de R$ 20.503,00 a R$ 500.000,00.
O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:
1º PRÊMIO: 2 - 4 - 3 - 8 - 5 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 3 - 4 - 1 - 8 - 1 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 5 - 2 - 6 - 0 - 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 4 - 5 - 2 - 3 - 1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 3 - 4 - 3 - 7 - 5 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (06/12/25): Concurso 6024
1º PRÊMIO: 6 - 7 - 3 - 4 - 8 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 9 - 1 - 7 - 6 - 3 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 2 - 2 - 8 - 2 - 0 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 9 - 5 - 4 - 5 - 6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 7 - 3 - 2 - 6 - 7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (03/12/25): Concurso 6023
1º PRÊMIO: 1 - 4 - 1 - 6 - 5 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 3 - 6 - 2 - 0 - 4 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 4 - 9 - 2 - 9 - 5 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 0 - 3 - 3 - 4 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 2 - 8 - 7 - 3 - R$ 20.363,00
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente