Timemania 2331 de hoje (13/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2331 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 65 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2331 é divulgado na noite de hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). Prêmio é de R$ 65 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
- 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
- Time: 53 - Náutico/PE
- 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
- Time: 06 - Aparecidense/GO
- 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
- Time: 47 - Jacuipense/BA
- 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
- Time: 09 - Atlético/GO
- 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
- Time: 71 - São Paulo/SP
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
