Mega Sena 2948 de hoje (06/12/25); Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2948 de hoje, sábado, 6 de dezembro de 2025 (06/12/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2948 é divulgado neste sábado, 6 de dezembro de 2025 (06/12/25). O prêmio está em R$ 12.727.900,98. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (06/12/25): Concurso 2948

37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Mega Sena de quinta (04/12/25): Concurso 2947

44 - 10 - 39 - 15 - 04 - 37

Resultado da Mega Sena de terça (02/12/25): Concurso 2946

17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21 Resultado da Mega Sena de sábado (29/11/25): Concurso 2945 02 - 01 - 33 - 07 - 03 - 27 Resultado da Mega Sena de quinta (27/11/25): Concurso 2944

15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08

Resultado da Mega Sena de terça (25/11/25): Concurso 2943

36 - 39 - 29 - 30 - 60 - 08 Resultado da Mega Sena de sábado (22/11/25): Concurso 2942

30 - 60 - 12 - 54 - 40 - 46 Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14