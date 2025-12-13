Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3562 de hoje (13/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3562 de hoje (13/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3562 é divulgado hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Tipo Notícia

O resultado da Lotofácil Concurso 3562 é divulgado hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025 (13/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (13/12/25): Concurso 3562

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Lotofácil sexta (12/12/25): Concurso 3561

25 - 07 - 16 - 08 - 01 - 15 - 02 - 18 - 10 - 20 - 04 - 06 - 21 - 17 - 05

Resultado da Lotofácil quinta (11/12/25): Concurso 3560

17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19

Resultado da Lotofácil quarta (10/12/25): Concurso 3559

06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15

Resultado da Lotofácil terça (09/12/25): Concurso 3558

13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02

Resultado da Lotofácil segunda (08/12/25): Concurso 3557

22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24

Resultado da Lotofácil sábado (06/12/25): Concurso 3556

10 - 23 - 09 - 17 - 04 - 19 - 01 - 16 - 05 - 02 - 07 - 14 - 03 - 12 - 21

Resultado da Lotofácil sexta (05/12/25): Concurso 3555

08 - 14 - 15 - 03 - 01 - 07 - 13 - 20 - 23 - 18 - 19 - 04 - 10 - 02 - 24

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

